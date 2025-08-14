Dos jóvenes en estado de ebriedad sufren volcadura

Santiago Papasquiaro, Dgo.

Dos jóvenes de 17 años de edad, en aparente estado de ebriedad, resultaron lesionados la noche de ayer, luego de que uno de ellos provocara una aparatosa volcadura en el Bulevar Tagarete, a la altura de la colonia Valle del Tagarete.

El incidente se registró a las 22:06 horas del 13 de agosto, cuando cuerpos de emergencia acudieron al lugar tras recibir el reporte. Uno de los jóvenes, identificado como Vidal, fue atendido por una unidad de la Cruz Roja Mexicana. El segundo lesionado recibió atención por parte de Rescate Santiago.

En la atención de los heridos participaron la ambulancia DGO 282 de la Cruz Roja Delegación Santiago Papasquiaro, la unidad de Rescate Urbano y una ambulancia de Rescate Santiago. Ambos jóvenes fueron trasladados al Hospital General de Santiago Papasquiaro.

De acuerdo con la valoración de los técnicos en urgencias médicas, uno de los jóvenes presentó una contusión en cráneo, por lo que fue trasladado al Hospital para recibir atención especializada.

De la escena se hizo cargo vialidad para los tramites y deslinde de responsabilidad correspondiente.