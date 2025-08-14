El 27% de los duranguenses vive en la pobreza, según el INEGI

Durango, Dgo
Un reciente estudio sobre Pobreza Multidimensional, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), revela que el 27% de la población de Durango vive en condiciones de pobreza. El estado se ubica a la mitad de la tabla nacional en este rubro.
El estudio define la pobreza multidimensional como la situación de aquellas personas cuyos ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios básicos, y que, además, no tienen garantizado el acceso a derechos sociales fundamentales como la educación, salud, seguridad social, vivienda y alimentación.
En contraste, los estados con los mayores porcentajes de pobreza multidimensional en México son Chiapas, Oaxaca y Guerrero, con 66%, 51.6% y 58.1% respectivamente. Por otro lado, los estados con menor porcentaje de pobreza son Baja California, con 9%, Baja California Sur con 10.2%, Nuevo León con 10.6% y Coahuila con 12.4%.
El estudio también señala que la población en situación de pobreza extrema es aquella que presenta tres o más carencias y tiene un ingreso inferior al valor monetario mensual de la canasta alimentaria, tanto en zonas rurales como urbanas.