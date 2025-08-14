El costo de los uniformes escolares aumenta en un 40%

Durango, Dgo.

Gerardo Flores Haro, presidente de Durango Textil Asociados (Dutexa), informó que los uniformes escolares para este ciclo escolar costarán entre 100 y 200 pesos más que el año pasado.

Según Flores Haro, este incremento se debe al alza en el costo de los materiales de confección, especialmente de aquellos que provienen de países asiáticos como Bangladesh e Indonesia.

El presidente de Dutexa señaló que algunos de estos aumentos se deben a los aranceles en proveeduría, a pesar de que estos todavía no entran en vigor. Los incrementos van de un 15 hasta un 40%.

Actualmente, los uniformes para nivel básico tienen un precio de 500 pesos por prenda.