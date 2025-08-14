Fallece albañil tras caer de una barda que construía

Gómez Palacio, Dgo
Un albañil de 55 años de edad, identificado como Jesús Manuel Hernández Romero, falleció la tarde de ayer tras caer de una barda que se encontraba construyendo en la localidad El Consuelo, en Gómez Palacio, Durango.
El incidente se registró a las 20:30 horas aproximadamente, cuando Jesús Manuel se encontraba acomodando unas piedras sobre la barda. En un momento, perdió el equilibrio y cayó al suelo, golpeándose la cabeza.
El impacto le provocó la muerte en el lugar. El agente del Ministerio Público tomó conocimiento de los hechos y ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) de la Vicefiscalía de la Región Laguna, para la práctica de la necropsia de ley. La causa de la muerte aún está por determinarse.