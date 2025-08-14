Falleció una jovencita de 15 años en su casa

Súchil, Dgo.

Una jovencita de 15 años de edad se convirtió en la víctima 87 de suicidio en lo que va del año 2025 en Durango; su defunción ocurrió en el municipio de Súchil y fue descubierta por su madre.

La fallecida fue identificada con las iniciales D S. A. P., quien tenía su domicilio en el poblado Emiliano Zapata de la mencionada demarcación.

De acuerdo a los datos obtenidos por las autoridades, fue minutos después de las 08:00 horas de este miércoles 13 de agosto cuando, mientras se preparaba para ir a su trabajo, su madre la encontró en la sala de la casa.

Dado que estaba inconsciente, víctima de una clara lesión que ella misma se provocó, inició maniobras para tratar de reanimarla; además, se solicitó apoyo en el número de emergencias y poco después llegaron técnicos en urgencias médicas.

Por desgracia, a su llegada la chica ya no contaba con signos vitales, por lo que se notificó al agente del Ministerio Público para las investigaciones de rigor.