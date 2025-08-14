Le disparan a dos hombres en la Santa María; hay un muerto

Durango, Dgo.

Un joven de unos 30 años de edad murió este jueves por la noche al ser víctima de varias heridas de bala, causadas por sujetos que lograron de hacer la fuga a bordo de un vehículo compacto.

Una persona más, cuyos datos no han sido confirmados, fue trasladada con varias lesiones de bala al hospital del IMSS, donde se le reportó grave.

La persona fallecida es Carlos Q. G., quién de acuerdo a los datos recopilados, tenía su domicilio en la Colonia Antonio Ramírez.

Los estos ocurrieron cerca de las 20:00 sobre la avenida Francisco Villa, cuando las víctimas aparentemente iban a bordo de un vehículo Chevrolet de la línea Camaro.

Aunque las circunstancias no han sido precisadas por la autoridad, trascendió que los ocupantes de otro vehículo al parecer seguían a sus víctimas y las atacaron cuando vieron oportunidad.

Junto al occiso y lesioando quedó un vehículo Chevrolet Camaro, aunque se desconoce aún si ambos iban a bordo de este.

Se esperan, en breve, más datos oficiales del suceso.