Murió tras caer y golpearse la cabeza

Gómez Palacio, Dgo.

Un trabajador de la construcción murió en el municipio de Gómez Palacio al ser víctima de una caída, en la que se golpeó de lleno la cabeza mientras realizaba sus actividades laborales.

El fallecido es el señor de 55 años de edad, cuyo deceso ocurrió en una obra en construcción del ejido El Consuelo, de la mencionada demarcación.

Los hechos ocurrieron cuando la víctima, según la información recopilada por el ente investigador, estaba colocando piedras sobre la parte alta de una barda.

En un momento, perdió el equilibrio y cayó al suelo, lo que ocasionó un fuerte golpe en la cabeza, por lo que sus compañeros solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia.

Cuando la Cruz Roja Mexicana llegó al lugar, Jesús Manuel estaba inconsciente y, una vez que revisaron sus signos vitales, confirmaron que ya no se podía hacer nada para salvarlo, pues había muerto.

Sus restos fueron llevados al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley, la que confirmó un deceso por traumatismo craneoencefálico severo.