¿Qué es el Buró de Crédito? ¿Quién está en él? ¿Es malo aparecer en esa lista? ¿Cómo salgo de él?



Muchas personas escuchan Buró de Crédito y temen lo peor. Lo atribuyen a una lista negra donde aparecen personas deudoras y se cree que incluso puedes aparecer a causa de un fraude. Te contamos más detalles para conocer los mitos y verdades acerca de este tema.

El Buró de Crédito es una sociedad de información crediticia conformada a su vez por tres empresas en México que revisa el historial crediticio de las personas físicas y morales; se encarga de generar reportes de crédito, que son el pasado y futuro crediticio de las personas.

A través de esos reportes se genera el score crediticio, que es la probabilidad de atraso probable en un crédito a 12 meses que tiene un solicitante de crédito, así como los reportes de fraudes, incumplimiento de pagos, atrasos, etc., que puedan impactar la originacion de un crédito.

El Buró ayuda también a quienes otorgan créditos, estos dan una vez al mes reportes de voluntad de pago de los solicitantes, reportar al buró es gratis y también ayuda al monitoreo de montos pagados y consultados para saber qué personas son consideradas como personas de riesgo.

El Buró de Crédito ayuda también a la recuperación de créditos, aunque no es un despacho de cobranza, pero auxilia para localizar a los ilocalizables, personas que, con la intención de no pagar, cambian su residencia sin informar previamente a la entidad con la que solicitaron el préstamo.

Es importante señalar que todas las personas que hayan solicitado un préstamo o una tarjeta de crédito están en el Buró, que no es precisamente negativo, es incluso positivo, pues da un histórico de pagos a través de la clave de observación, lo que ayuda si en un futuro se necesita un préstamo.

El reporte ordinario es de seis años, el reporte especial es de dos años y se otorga gratis una vez cada 12 meses, ahí puedes ver quien vio tu reporte, checar datos personales, sobre todo el RFC, y el domicilio, así como el resumen de créditos. Puedes hacer dos reclamaciones gratis al año.

El score crediticio cuesta 58 pesos. Los bancos cobran la emisión de estos documentos, a través del sitio web y la app del Buró de Crédito es gratis e igual se puede solicitar a través de los teléfonos 800 640 7920 y 55 54 49 49 54; un reporte adicional puede costar hasta 89 pesos.

