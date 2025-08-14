Su esposa lo salvó; evitó una tragedia

Durango, Dgo.

Un hombre de 29 años de edad fue reportado estable y fuera de peligro luego de causarse a sí mismo una lesión con la que pretendía quitarse la vida; fue su esposa quien lo encontró y lo auxilió, evitando así la tragedia.

La víctima fue identificada con las iniciales I. T., de 29 años y domicilio en un fraccionamiento cercano a Prolongación Nazas.

Fue este miércoles a media tarde cuando la fémina dejó de escuchar a su esposo por algunos minutos y comenzó a buscarlo en las habitaciones de la casa; fue así que lo encontró causándose daño a sí mismo.

Para ese momento, el varón ya tenía una lesión en el cuello, por lo que intervino para frenar el intento suicida y lo logró. Además, decidió llamar al número de emergencias 911 solicitando ayuda.

El varón fue reportado estable, por lo que no hubo necesidad de atención médica, aunque sí se advirtió que tendrá que atenderse de forma urgente su salud mental.