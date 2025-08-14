Su ex pareja la encuentra inconsciente en su casa

Durango, Dgo
Una mujer de 36 años de edad fue encontrada inconsciente en el interior de su domicilio en el fraccionamiento Atenas, luego de haber ingerido una gran cantidad de medicamentos de manera intencional, en lo que se reportó como un intento de suicidio. La mujer fue hallada por su ex pareja sentimental, quien acudió a entregar a su hijo.
El incidente se registró a la 1:30 de la madrugada de hoy, cuando se recibió un reporte en el número de emergencias 911 sobre una urgencia neurológica. El reportante, la ex pareja de la mujer, relató que llegó a la casa, ubicada en la calle Efta, y encontró a la mujer tendida en el suelo, sin reaccionar. A su lado se encontraban varios medicamentos, por lo que de inmediato solicitó ayuda a las unidades de emergencia.
Elementos de la Policía Municipal y de la Cruz Roja acudieron al lugar. Los paramédicos atendieron a la mujer en la zona y determinaron que debía ser trasladada al Hospital General 450 para una atención especializada.
Por lo tanto, se espera que la mujer reciba atención psicológica inmediata con el objetivo de atender y prevenir más situaciones como esta, así como brindarle el apoyo necesario para superar la depresión.