Un hombre se lesionó dentro de la tumba de su hija

Santiago Papasquiaro, Dgo.

Un hombre de 54 años de edad se lesionó a sí mismo con una arma blanca en el interior de una fosa cavada para la construcción de una tumba; se trata de un paciente de depresión, cuya hija murió por suicidio hace algún tiempo.

La víctima es un hombre identificado como Armando “N”, quien ya recibe acompañamiento de especialistas tras el incidente ocurrido en el municipio de Santiago Papasquiaro.

Según el informe, la víctima ingresó al panteón conocido como “La Paz”, ubicado en la mencionada cabecera municipal, y utilizó un arma blanca para herirse en el cuello; luego, saltó a la fosa ya mencionada.

Una persona que visitaba a sus finados se dio cuenta y avisó a través del número de emergencias, lo que permitió la llegada de personal especializado, que se acercó y notó que la víctima estaba intoxicada.

El individuo amenazó con el arma blanca a quienes lo atendían, por lo que fue necesario un diálogo que se prolongó un buen rato, hasta que finalmente decidió arrojar el arma blanca y ponerse en manos de especialistas.

Según su propia narrativa, su hija falleció algún tiempo también por un presunto suicidio, aunque no se tienen mayores datos de dicho antecedente.