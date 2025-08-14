Un muerto y un lesionado grave en aparatosa volcadura

Santa Clara, Dgo.

Una persona sin vida, una más con lesiones graves y otra fuera de peligro fue el resultado de un fuerte accidente ocurrido este jueves por la mañana en territorio duranguense de la carretera Fresnillo – Cuencamé.

Al momento de elaborar esta nota no se contaba con los datos de las víctimas, aunque se anticipó que las más graves son los ocupantes de un automóvil Volkswagen Jetta.

Los hechos ocurrieron a la altura del kilómetro 137 de la mencionada vía de comunicación, en territorio del municipio duranguense de Santa Clara, no muy lejos del poblado San Antonio de La Laguna.

Ahí se dio el fuerte impacto entre el vehículo compacto ya mencionado y un camión de carga, que tras el impacto acabó volcado; al igual que el coche, terminó fuera de la carretera.

Cuando viajeros se dieron cuenta, llamaron al número de emergencias y personal médico se encontró con una víctima ya sin signos vitales; de las restantes, al menos una fue llevada al Hospital de Juan Aldama, Zacatecas, para su atención urgente.