+ Cae un ex director de PEMEX en USA

+ El saqueo a la petrolera exige algo más

+ Que llamen a cuentas a los ex funcionarios

+ Es cierto eso de que “Nace un Gigante”?

+ Y ahora, sin C5 quién podrá defendernos?

“Ahora sí, ya los perdimos…”

Juan Pueblo

Atrapan al ex director de PEMEX Carlos Treviño Medina, por su participación en el “cochupo” de Odebrech que aceptó y por el que se concedieron una serie de favores multimillonarios, pero…si van a entrarle a esa cloaca, que vaya en serio…..RATERIAS.- Es que, por PEMEX han pasado los más vulgares multimillonarios que tiene el país. Nadie podrá ocultarlo, que en Petróleos Mexicanos se instalaron los más grandes saqueadores de la patria y debían, así como parece llamar a cuentas a Treviño Medina, traer a muchos otros, que se haga un “esculque” colectivo, pero en serio. Lo menos, saldría para darle un avance a nuestra deuda eterna, aunque nuestras cárceles se saturarían de tanto operador de “cuello blanco” de los que está plagado México, pero especialmente en el exterior, dado que esos ex funcionarios ya no viven en este país tan pobre, no los merece, los menos andan por los Estados Unidos, pero otros andan en las europas y hasta en los paraísos asiáticos y de medio oriente…..CUELLO.-Ojala se hiciera en serio, que buscaran a los grandes multimillonarios, que se exhiben como potentados, aunque hayan dejado a PEMEX temblando de tanta deuda.Y sí, aunque haya sido una de las mejores empresas petroleras del mundo, a estas alturas, Petróleos Mexicanos solo ha servido para hacer multimillonarios a una bola de pobretones…..BAJEZAS.- El absurdo en todo lo alto al permitir que una patrulla estatal sea el escenario en que un rapero (no tengo el disgusto) grabó su presentación digital. Sí que han caído bajo, y muy bajo, porque eso pudieron hacerlo con cualquier otro vehículo, nunca en una patrulla. Son frivolidades que siguen calando hondo en nuestras paupérrimas aspiraciones. No hay seriedad, no hay responsabilidad en quienes se supone que nos están cuidando…..ABSURDO.- La gente está encaboronoada porque están quitando las cámaras de video que registran los movimientos de Durango. Es la misma, con cámaras y sin cámaras la autoridad no alcanza a distinguir a los delincuentes. Lo que hayan costado, no importa, como no importaron los miles de cámaras de solapa que se compraron para los policías municipales, cámaras que quizá ya no existen o que pudieron ser vendidas a precio de amigos a algún municipio de otra parte de México…..LOCURA.- Se filtra el supuesto logotipo del tercer informe de gobierno que fue concebido por algunos albañiles en sábado por la tarde. Lo leímos y hasta el momento no hemos entendido qué pasó, donde los perdimos. Qué es eso de “Nace un Gigante…”. Es que, revisando los tres años de gobierno no vemos por dónde nos llegó ese “gigante” o de qué se trata, de algún nuevo material discográfico o de qué carajos, porque hasta en cosas del canto considero mayores facultades del que escibe, incluyendo canto de altura, opera, opereta y ni se diga de temas norteños y tradicionales. Ah, pero pensar que se tiene un gran futuro en la farándula, cuando los ahullidos no dan para mucho, es la locura. Ya perdimos a nuestro gobernador y de paso al montón de inútiles que no terminan de orientar a su jefe, y siguen diciéndole que sí a cualquier ocurrencia, aunque sea el más espantoso de los ridículos. Y en cosas de gobierno, lo único destacable es haber multiplicado la deuda pública convirtiendo a José Aispuro Torres en un verdadero monaguillo…..HACENDADOS.- Varios de los nuevos ricos ya juegan golf, son dueños de ranchos con toda suerte de animales, algunos traídos desde el otro lado del mundo, demostrando que Durango no precisamente está fregado. Atenidos a esas riquezas, nuestra entidad sí que está avanzando, por desgracia son unos cuantos los que la han armado, porque los demás nos tendremos que aguantar a ver cómo prosperan esos amigos.

