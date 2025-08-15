Familia se volcó en su Cherokee frente a la SEED

Durango, Dgo.

Tres personas con lesiones leves fue el resultado de una volcadura ocurrida la tarde del jueves en el bulevar Domingo Arrieta, frente a las instalaciones de la Secretaría de Educación.

Las víctimas son una pequeña familia de tres que iba a bordo de una camioneta Jeep Grand Cherokee cuando ocurrió el aparatoso percance, en el que el vehículo resultó en pérdida total.

El percance ocurrió cuando Andrés Robles Moretones de 59 años conducía el vehículo por la mencionada vialidad y, a la altura del cruce con Otilia González de la colonia Azteca, perdió el control por causas no precisadas.

Eso provocó un derrape lateral que acabó con la volcadura de la camioneta, que quedó con sus cuatro ruedas hacia arriba.

Por fortuna, la carrocería de la camioneta y los mecanismos de seguridad mantuvieron protegidos a los tres ocupantes, entre los que estaban la señora Manuela Ortega Aragòn de 60 años una niña de 7 años de edad, que no sufrió lesión de consideración alguna.

Al lugar acudió, como primer respondiente, personal de la Dirección Municipal de Protección Civil que, tras descartar lesiones graves, dejó la escena en manos de la Policía Vial y la atención complementaria a las víctimas en paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.