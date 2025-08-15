Golpeó a su hija de 16 tras prohibirle salir con un chico de 17

Santiago Papasquiaro, Dgo.

Un sujeto de 37 años de edad fue detenido luego de agredir físicamente a una adolescente de 16 años, su hija, a la que además le dañó su teléfono y le prohibió salir a pasear con otro menor de edad.

El presunto agresor es Silvestre “N” de 37 años, quien fue asegurado por policías estatales luego del ataque ocurrido en un domicilio de la zona rural de Gómez Palacio.

De acuerdo al informe policial, los hechos ocurrieron en la localidad de Atotonilco, luego de que la jovencita le pidió a su papá permiso para salir a pasear con un adolescente un año mayor que ella.

La negativa derivó en una discusión en la que Silvestre se tornó violento y, además de prohibirle la salida, la golpeó y estrelló su teléfono celular contra el suelo, advirtiendo que tampoco debería hablar con él.

Tras el incidente y un reporte al número de emergencias 911, acudió al lugar personal policial asignado al Mando Único y detuvieron al presunto agresor, mientras que la adolescente quedó bajo el resguardo de autoridades asistenciales