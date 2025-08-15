Llegó de viaje y le habían vaciado su departamento de Río Dorado

Durango, Dgo.

Una mujer que tiene su domicilio en el fraccionamiento Río Dorado llegó a su departamento después de estar fuera de la ciudad un par de días y encontró todas sus cosas fuera de este.

La afectada es la señora Alma de 37 años de edad, quien es habitante de uno de los espacios del edificio E del mencionado asentamiento.

Según el informe, fue el jueves a eso de las 18:00 horas cuando llegó y encontró todos sus muebles, ropa y demás enseres, en el área verde contigua a su departamento.

Luego revisó este y lo encontró prácticamente vacío, sin que tuviera claro la razón por la que alguien sacó todas sus cosas. Según sus vecinos, las sacaron desde el martes, sospecharon que se trataba de una acción solicitada por ella misma, por lo que no intervinieron.

Dado que había algunos faltantes, la afectada reportó el caso como robo, aunque aún se investiga para tener claridad sobre lo que sucedió.