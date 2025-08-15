Lo atraparon después de golpear a su ex pareja

Durango, Dgo.

Un sujeto de 33 años de edad fue detenido por agentes de la Policía Municipal luego de agredir a golpes a su ex pareja; el individuo intentó darse a la fuga corriendo, pero su ex cuñado lo siguió y lo señaló ante agentes que recorrían la zona.

El asegurado es José Juan L. S., de 33 años de edad y domicilio en la colonia J. Guadalupe Rodríguez, no muy lejos de donde ocurrió la agresión contra su víctima.

Según el informe, el individuo llegó hasta la casa de su ex pareja, una mujer de 30 años de edad que vive en la colonia Genaro Vázquez, y tras una discusión comenzó a insultarla; luego, pasó a los golpes.

El hermano de la víctima salió a defenderla y el tipo optó por irse corriendo, y aunque dicho familiar no lo alcanzó, policías que estaban en la zona fueron abordados y ellos completaron el aseguramiento.

Tras el arresto, José Juan fue entregado al agente del Ministerio Público para su procesamiento por el presunto delito de violencia familiar.