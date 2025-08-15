Muere adulta mayor tras ataque con arma de fuego en un callejón

Gómez Palacio, Dgo.

Un ataque con arma de fuego ocurrido en un callejón solitario de la zona urbana de Gómez Palacio dejó como consecuencia la muerte de una adulta mayor y lesiones graves en un joven.

La persona fallecida es María Magdalena Miranda Pizarro, de 73 años de edad, mientras que el lesionado es José Alfredo Gallardo Solano, de 21, ambos con domicilio en la colonia Héctor Mayagoitia Domínguez,

Los hechos ocurrieron el jueves por la noche en un pasaje conocido como “Las Golondrinas”, lugar al que llegó un sujeto armado y disparó directamente contra ambas personas, para después darse a la fuga. Usó, según trascendió, un rifle o escopeta,

Vecinos solicitaron apoyo de los servicios de emergencia y al lugar arribaron técnicos en urgencias médicas que confirmaron la muerte de la señora y trasladaron de urgencia al varón al Hospital No. 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Tras la agresión, personal de la Fiscalía General del Estado inició la búsqueda del presunto agresor, pero hasta el momento no se informan resultados.