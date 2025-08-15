sábado, agosto 16, 2025

Obituario 15 de agosto de 2025

FUNERALES HERNÁNDEZ (ANALCO)

En sala Del Carmen  se está velando el cuerpo de la Sra. María Elena Amezaga Dingfelder, de  78 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Santa Rosa se está velando el cuerpo de la Mtra. María de Jesús Méndez de la Cruz,  de  73 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Humanitas se está velando el cuerpo del Sr. José Guadalupe del Río Zaldívar,  de  43 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala A está velando el cuerpo de la Sra. Sofía Flores Arenas, de  81 años, sus honras y sepelio están pendientes

