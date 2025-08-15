Par de sujetos le quitaron su bolsa con $2000 a una señora

Durango, Dgo.

Un par de individuos que lograron darse a la fuga despojaron a una habitante de la zona oriente de la ciudad del bolso en que el que tenía su cartera con 2 mil pesos en efectivo; el atraco ocurrió cuando estaba a punto de llegar a su casa.

La víctima es la señora Guillermina, una vecina del fraccionamiento Las Nubes que, tras el ilícito, pidió el apoyo de las autoridades policiacas.

Los hechos ocurrieron cuando la víctima caminaba a su casa y, repentinamente, se le emparejaron los ocupantes de un automóvil de color negro, que le exigieron entregar el bolso.

Según su testimonio, tras consumar el atraco, uno huyó en el vehículo y el otro se fue corriendo, circunstancia que causó extrañeza tanto en ella como en las autoridades que acudieron para apoyarla.

Los presuntos delincuentes, que tienen unos 40 años de edad, no fueron localizados en los alrededores tras el recorrido de la Policía, por lo que se recomendó interponer la denuncia correspondiente para que el delito sea investigado.