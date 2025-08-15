Sujeto ebrio insultó a su familia completa y acabó detenido

Durango, Dgo.

Policías municipales detuvieron a un sujeto de 26 años de edad que se puso ebrio temprano y generó diversos actos de violencia contra su propia familia; dada su agresividad, sus propios allegados pidieron su arresto.

El asegurado es Jorge Alfredo, de 26 años de edad, cuya detención se realizó en el fraccionamiento La Hacienda.

Según el informe, el varón salió de su trabajo como empleado el jueves y comenzó a ingerir bebidas embriagantes; ya borracho, comenzó a insultar a miembros de su familia que, temerosos de una agresión física, llamaron al número de emergencias.

Poco después llegaron policías a la escena y lo detuvieron de inmediato, pues incluso con ellos se tornó agresivo.

Jorge Alfredo fue entregado al Juez Cívico, que lo procesó por una falta administrativa y determinó una arresto máximo de 36 horas.