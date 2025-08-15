Turismo de Durango responde a alerta de EE.UU.: “Son exageradas”

Durango, Dgo., 15 de agosto de 2025. – La secretaria de Turismo de Durango, Elisa Haro, calificó como “exageradas” las recientes alertas de viaje emitidas por el gobierno de Estados Unidos, que incluyen a Durango dentro de los estados que sus ciudadanos deberían evitar.

La funcionaria precisó que, en el caso específico de Durango, la advertencia estadounidense solo hace referencia a un presunto riesgo al circular por la carretera federal 45, conocida como Panamericana, en el tramo que conecta Zacatecas, Durango y Parral, Chihuahua.

“Durango está dentro de los tres estados más seguros del país, se puede transitar por las carreteras de manera segura y las temporadas vacacionales concluyen con saldo blanco”, aseguró Haro, quien subrayó que la percepción de inseguridad que plantea la alerta no corresponde con la realidad actual de la entidad.

En cuanto al comportamiento del turismo, informó que el flujo de visitantes internacionales ha mantenido una tendencia al alza, pasando del 10% al 15% de participación. De ese total, un 13% corresponde a turistas provenientes de Estados Unidos, lo que demuestra –dijo– que la advertencia no ha alejado a visitantes extranjeros.

Haro reconoció que este tipo de alertas podrían tener algún impacto en sectores como el de la industria cinematográfica, que ha encontrado en Durango un destino atractivo para rodajes. Sin embargo, confió en que el turismo en general no se verá afectado de manera significativa.