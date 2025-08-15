Usan refacciones chinas por desabasto de piezas originales



Armando Soto Luna, vicepresidente de Talleres Mecánicos de la Canaco, señaló que persiste la falta de disponibilidad de algunas refacciones, lo que ha obligado a utilizar refacciones chinas en lugar de las originales.

Indicó que los proveedores les han explicado que esto se debe a dos motivos. Por un lado, la aplicación de aranceles a ciertos materiales de fabricación, por el otro, al acaparamiento de parte de ciertas empresas de refacciones.

Lo anterior ha desencadenado un incremento en los costos de algunas piezas de entre un 5 y un 10%, pero, principalmente, ha retrasado el trabajo en los talleres mecánicos, siendo necesario rechazar trabajos o retrasar la reparación de vehículos hasta por cinco meses.

Reconoció que ha sido necesario hacer uso de refacciones chinas alternativas a las originales, las cuales, evidentemente, no tienen la misma calidad ni durabilidad.

