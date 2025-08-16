Asesinan a influencer sinaloense Camilo Ochoa en Morelos

Temixco, Morelos – La tarde del sábado 16 de agosto de 2025, fue asesinado Camilo Ochoa Delgado, un influencer originario de Sinaloa, dentro de su domicilio en el fraccionamiento Lomas de Cuernavaca, en Temixco. La víctima fue hallada sin vida en el baño de la vivienda, con múltiples impactos de arma de fuego.

De acuerdo con reportes locales, los hechos ocurrieron alrededor de las 17:00 horas, cuando un sujeto encapuchado ingresó al inmueble, disparó a quemarropa contra Ochoa y huyó en un vehículo color blanco . En el lugar también se informó que el cuerpo fue descubierto por un familiar, quien dio parte a los servicios de emergencia .

Camilo Ochoa alcanzó notoriedad como creador de contenido en YouTube e Instagram, acumulando alrededor de 348 mil suscriptores en YouTube y 205 mil seguidores en Instagram. En sus plataformas, hablaba abiertamente sobre su pasado en el crimen organizado y sus vínculos con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa —hechos por los que fue relacionado públicamente a través de volantes distribuidos en Culiacán en enero de 2025 .