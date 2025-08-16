Buscan construir albergue para familiares pacientes del 450

Iniciativa de la asociación México Tercer Proyecto

Miembros de la sociedad civil buscan construir un albergue para las personas que tienen a familiares internados en el hospital 450, que ofrecerá habitaciones tipo cápsula, alimentación, espacio para descanso, duchas y servicios de higiene.

Gerardo López Zárraga, responsable de la asociación México Tercer Proyecto, señaló que esta agrupación de la sociedad civil impulsa la construcción de un albergue para familiares de pacientes del Hospital General 450, ya que la necesidad de un lugar para pernoctar es muy grande.

Indicó que, con el objetivo de brindar apoyo integral a familiares de pacientes hospitalizados en el Hospital General 450 de Especialidades, la organización México Tercer Proyecto desarrolla la iniciativa “Por una Nueva Luz y Esperanza”, que contempla la construcción de un albergue.

La superficie de este albergue sería de 2 mil metros cuadrados en un terreno cercano al nosocomio y tendría una capacidad para 100 personas, ofrecerá habitaciones, alimentación, duchas y servicios de higiene, beneficiando de manera directa hasta 20 mil personas al año.

El entrevistado destacó que la elaboración del proyecto arquitectónico correría a cargo de la Universidad Lobos y se contempla finalizar la obra en abril de 2026; “actualmente brindamos alimentación para 100 personas diariamente, pero lo que falta es un lugar dónde puedan dormir”, dijo.

El Hospital General 450 atiende a pacientes de toda la entidad, muchos provenientes de municipios lejanos y con recursos limitados. Sus familiares suelen permanecer días y noches enteras en pasillos, velaria o salas de espera, lo que provoca desgaste físico y falta de higiene.

López Zárraga afirmó que la construcción de este albergue mejorará de forma significativa las condiciones de estancia de los familiares, reduciendo su carga económica y física, además de fomentar la solidaridad social mediante la participación de voluntarios y organizaciones.