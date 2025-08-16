Gerardo Villarreal rinde cuentas: gestión cercana y resultados legislativos en favor de Durango

El legislador ha entregado su informe a diversos actores de le Entidad

Con un mensaje enfocado en resultados y trabajo de territorio, el diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México, Gerardo Villarreal Solís, presentó su Primer Informe Legislativo, en el que destacó avances en Justicia Social, Desarrollo económico y visión de futuro y Cultura y medio ambiente, durante su primer año en la Cámara de Diputados.

Gerardo Villarreal subrayó que su labor ha estado marcada por la cercanía con la gente, la búsqueda de soluciones concretas y su disposición de ser un puente entre Durango y la Federación, gestionando recursos y programas que beneficien a las familias del estado; “la gestión social y atención a grupos vulnerables, son renglones en los que nos hemos enfocado también”, remarcó.

Durante este primer año, el legislador impulsó reformas para fortalecer la economía y la libre competencia, además de canalizar apoyos sociales a mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y productores locales.

“Este informe refleja un trabajo de puertas abiertas, con resultados que impactan directamente en las comunidades, pues Durango necesita aliados, no discursos, en el trabajo legislativo”, puntualizó.