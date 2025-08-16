Hombre muere por un rayo mientras se refugiaba de la lluvia

Poanas, Dgo.

Un hombre de momento no identificado fue encontrado muerto este viernes por la tarde en el municipio de Poanas, víctima aparente de la caída de un rayo.

La persona fallecida es un adulto mayor, cuyos datos no han sido difundidos, aunque trascendió que es un habitante de la localidad de La Joya, Poanas.

Los datos preliminares indican que los hechos ocurrieron en la calle 5 de Mayo de la mencionada población, ubicada en la zona sur del estado de Durango, que como buena parte de la región centro – sur del estado, vio el paso de una tormenta eléctrica.

A eso de las 20:00 horas, alguien notó a la persona inconsciente en la vía pública y solicitó la presencia de los cuerpos de emergencia para verificar la defunción.

Se esperan, en breve, más datos oficiales sobre este acontecimiento.