Prevén lluvias fuertes y temperaturas calurosas para Durango

Durango, Dgo.
La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) ha emitido un pronóstico meteorológico para Durango, indicando que el monzón mexicano, en combinación con un canal de baja presión, ocasionarán lluvias y tormentas en gran parte de la entidad.
Para este
sábado 16 de agosto, se esperan chubascos y tormentas muy fuertes con acumulados de 10 a 50 mm en la sierra occidental. En los municipios adyacentes a la sierra, incluida la ciudad de Durango, se prevén lluvias moderadas a fuertes de 5 a 20 mm. En el resto del estado, se pronostican lluvias ligeras a moderadas de 1 a 10 mm.
El ambiente será fresco durante la mañana, con una temperatura mínima de entre
13 a 14 °C en la ciudad de Durango. Por la tarde, el clima se tornará caluroso, alcanzando una temperatura máxima de entre 30 a 31 °C. Se esperan rachas de viento moderadamente fuertes de 30 a 40 km/h en gran parte del estado.
Pronóstico Extendido (Domingo a Martes)
El pronóstico extendido a tres días mantiene las probabilidades de lluvia y un ambiente caluroso.
Domingo 17 de agosto: Chubascos y tormentas de moderadas a muy fuertes en la sierra occidental, con lluvias moderadas a fuertes en los municipios cercanos a la sierra y en el centro y valles del sureste del estado. La temperatura mínima al amanecer será de 14 a 15 °C y la máxima de 31 a 32 °C. Las rachas de viento serán moderadas, de 20 a 30 km/h.
- Lunes 18 de agosto: Se esperan chubascos y tormentas moderadas a fuertes en la sierra occidental, con lluvias dispersas en los municipios adyacentes. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14 a 15 °C y una máxima de 32 a 33 °C. El viento se mantendrá con rachas moderadas de 20 a 30 km/h.
- Martes 19 de agosto: Continuarán los chubascos y tormentas moderadas a fuertes en la sierra occidental y lluvias dispersas en los municipios adyacentes. La temperatura mínima se pronostica en 15 a 16 °C y la máxima entre 32 a 33 °C.