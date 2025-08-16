Siete días de grilla

Durango tiene uno de los peores gobiernos de la historia y, encima, los ideólogos de la administración se han expuesto al ridículo colectivo (cuenten los memes) resumen el tercer informe como: “Nace un Gigante”.

No extraña de gente tan limitada, que en los casi tres años de gobierno no han dado una. Nada les ha salido bien, (sin considerar los negocios personales, claro) y a ese pesar quieren contarnos una de vaqueros, como si fuesemos retrasados mentales.

Analistas muy diversos, además de los críticos con que llegó al gobierno, coinciden por primera vez en que el actual gobernador es el peor de la historia, que superó y por mucho, y mucho antes de mitad de sexenio al de José Aispuro, que ya la sociedad calificó como el peor lastre estatal.

No se midieron los que tuvieron la brillantísima idea de endulzarle el oído diciéndole “Gigante”. El calificativo es además de falso, desproporcionado y hasta ofensivo para los duranguenses, no hay logro alguno que permita exagerar. No hay sector social que avale la enorme equivocación, entonces de dónde lo sacaron?

Se volvieron locos o de plano ya los perdimos, y no hubo en la estructura cercana al poder nadie que se anticipara en la enorme metida de choclo.

O se creyeron la mafufada de Alejandro “Vandalito” Moreno de pronosticar la candidatura presidencial siguiente a Esteban luego de la apabullante “victoria” del 1 de junio? Es pregunta.

…

El gobernador hizo una grabación en la que asegura que no dijo lo que sí dijo, de lo que hay constancia, aunque ahora “soy muy respetuoso, pero los de enfrente no saben perder…”.

El video de aquella perorata está prácticamente en todas las redacciones del país en el que sobresale, aunque le bajó tantito el nivel de voz, aquello de que “se la pelaron…”.

El material lo tiene incluso la mismísima presidenta Claudia Sheinbaum, en el que la incluye en su bravuconada, pero aparte, el episodio lo transmitió en vivo el gobierno, no fue un material editado, o mejor dicho, después trataron de editarlo para quitarle el “se la pelaron”, pero para entonces ya todo mundo lo tenía.

Sobre el video, preguntar de dónde y por qué Esteban sacó eso de “los de enfrente no saben perder…”, si la elección terminó hace casi tres meses, ahora todo es una gran duda en la que confirma que sabe algo que no sabemos nosotros o está hablando nada más al tanteo. Vaya usted a saber…¡

…

Sobre el problema del director de comunicación y la reportera de Contaco hoy, Susana Blanco, sigue su marcha. Hay cosas que no se pueden mencionar por el debido proceso, pero sí se puede decir que la cobardía y la ruindad siguen utilizándola contra el que escribe y mi familia.

Si lo sabe el gobernador, malo, y si no lo sabe, mucho más malo, porque es responsabilidad suya todo lo que hagan sus chalanes, y hasta ahorita, ha permitido que los muchachos hagan lo que les venga en gana.

Los clásicos decían, un mandatario debe ejercer el poder a plenitud y nunca compartirlo con nadie, así sea el “hijo que nunca pudo tener…”

Han buscado hasta nuestra quinta generación para golpearnos, y al no encontrar nada, se han desquitado con gente inocente, nuestros nietos y hasta nuestros vecinos, que han visto alterarse la tranquilidad del barrio que ninguna culpa tiene de los fracasos del actual gobierno y que hemos hecho públicos.

Tuvimos un gobernador, Ismael Hernández Deras que fue el último que ejerció ese poder como mandan los cánones,y a su esposa Gaby le entregó el DIF, pero sujeto a lo que le autorizara él en su momento. Nada qué ver con los últimos gobernadores de la entidad, ni decir de Maximiliano Silerio, que tuvo el respaldo de su esposa Elvira, de Jorge Herrera, que igual marcó sus distancias y no permitió a la señora Tere hacer lo que hizo su sucesora, Elvira Barrantes, quien fue una verdadera gerenta del gobierno cuyos dineros los repartía ella de su propia mano y les daba con las “quitas” que disponía su ambición.

Hoy, estamos peor, aquí ya no se sabe ni quién manda y los duranguenses hace tiempo extraviaron el nombre de la persona que eligieron en las urnas.

…

Se logró mucho en la cumbre de Alaska entre Donald Trump y Vladimir Putin. Aunque no hay un acuerdo como tal, se avanzó mucho en busca de la paz en Ucrania y en el mundo.

Los ojos del mundo estuvieron puestos ayer sobre la reunión entre Trump y Putin que volvieron a reunirse para buscar la salida al conflicto que suma muchos muertos y gravísimas consecuencias destructivas tanto en Kiev como en diversas regiones de Rusia.

No se obtuvo un acuerdo para presumir, pero se logró avanzar lo suficiente como para adelantar que el lunes próximo, cuando Trump vuelva a juntarse en la Casa Blanca con Zelenski pudiese lograrse la tan ansiada paz en la región.

Urge que regrese la calma y el entendimiento en Ucrania, para enseguida concentrar la atención en la franja de Gaza, y que persiste precisamente por la tolerancia de Trump.

El conflicto en medio oriente, sin embargo, tiene que llegar a su fin lo antes posible, sobre todo por las desgarrantes consecuencias que ha generado entre la población de Gaza, incluyendo la hambruna entre chicos y grandes, pues se han quedado sin alimentos, sin agua y sin electricidad con todo lo que ello implica.

…

Trascendió esta semana la mejora de la oferta propuesta por Trump, de 50 millones de recompensa por Nicolás Maduro, y no solo eso, sino que el gobierno gringo le ha incautado lujos de más de 700 millones de dólares.

La recompensa, claro, para los casa oportunidades, está tentadora y, de ninguna manera sería despreciable por distintos grupos como Blackwater de Erik Prince.

El volumen de la oferta, recordemos, empezó con un ofrecimiento de 15 millones de dólares, y en la semana subió hasta 50 millones de dólares, cantidad bastante atractiva para el mencionado grupo subversivo y suicida de orígen norteamericano, pero integrado con personajes de diversas partes del mundo.

…

Mientras en diversas zonas de Méxio están padeciendo por escasez de gasolina, en Cuba tienen para dar y compartir gracias al gobierno mexicano que regaló millones de litros del combustible.

Nada más eso nos faltaba, que la isla pase a tener más gasolina que nuestro país, a pesar de lo poco que produce unos cuantos litros y el resto lo tiene que importar.

El sospechosista obsequio al comunismo no tiene ninguna justificación, primero porque no estamos nadando en gasolina y segundo, porque la mayor parte de lo que consumimos tenemos que importarla, mayoritariamente de los Estados Unidos.

…

Durango está tirándose al vacío con la “reorientación” de las cámaras de seguridad, tanto del C-5 como las particulares, cuando la tecnología ha avanzado tanto para la identificación de las personas.

Tenemos incluso decenas de satélites capaces no nada más de identificarnos desde el espacio, sino de aclarar hasta el iris ocular, pero en Durango han descubierto los “científicos” que nuestras cámaras no deben capturar rostros ni otros detalles que lleven a la identificación.

Se trata de un sospechosista retroceso, pues ahora resulta que están prohibiendo la identificación de los delincuentes, cuando debía ser de otra forma, mientras más identificado el autor de un delito, mejor.

Además, como dijo el que dijo, también Ismael: que se preocupen los que anden mal, que pueden ser identificados y luego llevados a la cárcel, porque en el resto de la población nos resulta intramuscular. No le tememos a ninguna cámara, y tampoco que pudiese ser la herramienta para aclarar cuándo y dónde incurrimos en una irregularidad, con intención o sin ella.

Ojalá que no sea idea del súper policía Oscar Galván, quien tuvo la infausta ocurrencia de colocar una cajita frente al Club Guadiana que aparenta ser un radar, así lo anunció, cuando no sirve para nada, es una simple caja de zapatos o más chiquita. Los amantes de la velocidad, cuando pasan por ahí hasta mandan saludos con la diestra hacia arriba pitorreándose de la cajita.

…

Tigres visitará esta tarde al América, mientras Cruz Azul le hará los honores al Santos y Toluca a la UNAM, en choques que se antojan favorables a los locales, mientras no salten a la cancha con el trauma de las golizas gringas.

Es lamentable decir que las vapuleadas que recibieron los conjuntos mexicanos fueron resultado del pésimo planteamiento de los equipos. Salieron a pasear el palmito y se olvdaron del futbol.

…

Sobre la inteligencia artificial, subrayemos, Bill Gates, el dueño de Microsoft y uno de los fuertes impulsores de esos sorprendentes adelantos, asegura que: “La IA no viene a ayudar a los seres humanos, viene a sustituirlos…”.

O sea, tenemos que preocuparnos por lo que piensen las máquinas y cómo pudieran alcanzarnos, querámoslo o no.

Miles de actividades de nuestra vida diaria se ejecutan ya con Inteligencia Artificial y es la IA la que ha de decidir qué hacer, con o sin nuestra complasencia.

La Inteligencia Artificial, resumamos, está preparando el terreno para desplazarnos y, por buena o por mala suerte, no sabemos, pronto harán cualquier cosa, hasta pensar por nosotros y en un momento dado escribir lo que escribimos los seres humanos.

O sea, para terminar, empecemos a preocuparnos por lo que ya esta aquí. Intentemos por todas las vías pensar primero que la IA y decidamos antes de que se nos adelanten las máquinas que, entre otras cosas, nos mantendrán como meros estorbos.

…

Tenemos datos sobre la “alacranera” que hará Jorge Silverio Alvarez el próximo lunes. Sabemos de los temas, pero preferimos que lo miren con sus propios ojos.

No puedo adelantarles nada, pero les advertimos que Silverio sorprenderá a más de cuatro. No se la pierdan…”