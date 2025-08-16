Visita programa “Casa por Casa” a cerca de 160 mil adultos mayores

Personal médico revisa sus condiciones de salud

A la fecha más de 159 mil adultos mayores han sido visitados por los médicos del programa “Salud Casa por Casa”, esto de acuerdo a la información proporcionada por la delegación estatal del Bienestar en Durango.

El programa de visitas en los domicilios inició el pasado 9 de junio, y hasta la fecha se han realizado más de 30 mil visitas. Sin embargo, la meta es alcanzar a cerca de 168 mil beneficiarios en todo el estado, mencionaron las autoridades federales de esta dependencia.

Actualmente se tiene una buena cobertura y se prevé llegar a los 39 municipios de Durango, mediante una planeación estratégica de rutas y brigadas, incluso en localidades alejadas, habiendo llegado ya a municipios como Lerdo, Gómez Palacio y Durango, entre otros.

Se plantea también que, con la entrega de medicamentos del cuadro básico y tratamiento para enfermedades crónicas previamente detectadas en personas adultas mayores, de inicio el abastecimiento de recetas en Durango a través de las Farmacias del Bienestar.

A nivel nacional se anunció que serán cerca de 15 mil farmacias las que se abran, de las cuales comenzará su instalación este mes de agosto para atender la creciente demanda. Durango está incluido dentro de este proyecto, como parte del programa Salud Casa por Casa.

Las farmacias estarán ubicadas en instalaciones donde ya existen unidades médicas del IMSS o ISSSTE, en comunidades que no cuentan con unidades de salud, se prevé que las farmacias se instalen dentro de las Tiendas del Bienestar que hay en diversos municipios.

Este nuevo sistema permitirá dar seguimiento a las visitas realizadas a través del programa Salud Casa por Casa, con el objetivo de surtir el medicamento necesario a personas adultas mayores y con discapacidad de manera gratuita en favor de mejorar su calidad de vida.