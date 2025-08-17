Encontraron en el motel a un señor de 58 con una menor de 14 años

Durango Dgo
Un hombre de 58 años de edad, identificado como V. A., fue detenido ayer por la mañana en un motel de la ciudad de Durango, luego de que fuera encontrado en una habitación con una menor de 14 años. La detención se realizó tras un reporte al número de emergencias 911.
El incidente se registró a las 10:00 de la mañana de hoy, cuando un huésped del Motel, ubicado en el Bulevar El Pueblito, alertó a las autoridades sobre la presencia de un hombre con una menor de edad en la habitación 44.
Elementos de la Policía acudieron al lugar y se dirigieron a la habitación señalada. Al tocar la puerta, fueron recibidos por el hombre, quien les pidió un momento para vestirse. Al ingresar, los oficiales se percataron de que el hombre estaba acompañado y al acercarse al baño, escucharon a una persona llorar.
Tras abrir la puerta, encontraron a la menor, identificada como B.G.G., de 14 años. Los agentes la condujeron al estacionamiento del hotel, donde se abstuvieron de entrevistarla y solicitaron la presencia de trabajo social para que brindara apoyo a la adolescente.
El hombre, V A., con domicilio en la colonia Benito Juárez, fue detenido de inmediato y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED), donde se determinará su situación legal por presuntos actos relacionados con la sexualidad.