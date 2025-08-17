Reportan persona muerta a balazos en Bulevar de las Rosas

Durango, Dgo.

Un hombre sin vida es el resultado de una agresión con arma de fuego ocurrida este domingo por la noche en el bulevar Juan Pablo II, cerca del Hospital General 450. Versiones iniciales indican que, además, hay otra persona con lesiones graves.

La víctima o víctimas son dos hombres que, aparentemente, se encontraban en la vía pública cuando llegó al menos un individuo y les dispararon en varias ocasiones.

El ataque ocurrió poco después de las 20:30 horas cerca del cruce de la mencionada vialidad con José Ma. Patoni y fue reportado al número de emergencias por varias personas que transitaban por la zona o estaban en establecimientos contiguos.

De inmediato inició una fuerte movilización de cuerpos de seguridad y unidades de apoyo médico; al llegar, sin embargo, una de las víctimas ya había muerto y la otra tenía varias lesiones, por lo que se concentraron en él.

El lesionado fue llevado de urgencia al Hospital General 450, mientras que las corporaciones mantienen un operativo para tratar de dar con el presunto agresor.