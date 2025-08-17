Tras 2 días de intensa búsqueda, rescatan el cuerpo del menor ahogado

Mezquital, Durango

Tras intensas labores de búsqueda, el cuerpo de un menor de 11 años de edad que había sido arrastrado por la corriente del río de La Chuza, fue localizado sin vida en el municipio de Mezquital. Las operaciones de rescate, llevadas a cabo por un escuadrón especializado, concluyeron con el hallazgo del menor.

El suceso se reportó al número de emergencias 911 la tarde del 15 de agosto, cuando se informó que el niño había sido arrastrado por la fuerte corriente en el río, a la altura de la localidad de San Francisco del Mezquital.

Ante la situación, se solicitó el apoyo de la Dirección Municipal de Protección Civil, para que enviara al escuadrón especializado en rescate acuático. A pesar de que el caudal del río se encontraba con una fuerte corriente a causa de las lluvias, el equipo acudió de inmediato para unirse a las labores de búsqueda.

Una vez que el cuerpo fue localizado, fue entregado al agente del Ministerio Público, quien ordenó el levantamiento y traslado del cadáver al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la práctica de la necropsia de ley.