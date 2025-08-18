Claudia Sheinbaum alcanza 74% de respaldo ciudadano a 11 meses de gobierno

Ciudad de México, 16 de agosto de 2025. – A poco más de 40 días de que la presidenta Claudia Sheinbaum cumpla su primer año de gobierno, los niveles de aprobación hacia su administración se mantienen en cifras altas.

De acuerdo con la más reciente encuesta de QM Estudios de Opinión, realizada en alianza con Heraldo Media Group, el 74% de los mexicanos consultados reconoció de manera positiva la labor de la mandataria federal.

El estudio refleja que, a casi un año de haber asumido el cargo, Sheinbaum conserva un respaldo sólido de la ciudadanía, en contraste con solo una minoría que desaprueba su gestión.

Los resultados posicionan a la presidenta dentro de los niveles de aceptación más altos en comparación con anteriores administraciones en el mismo periodo de tiempo, lo que —según analistas— responde a la continuidad de programas sociales, la política de seguridad y las giras de trabajo en distintas regiones del país.

Con este panorama, la mandataria llega a su primer informe presidencial con un amplio margen de apoyo popular, que será clave para el arranque del segundo año de su administración.