Conductor ebrio sobrevivió a una impresionante volcadura

Durango, Dgo.

Un hombre que conducía en estado de ebriedad su camioneta sobrevivió a una impresionante volcadura ocurrida al anochecer del domingo en la carretera Durango – Zacatecas; la víctima, aunque sufrió lesiones, fue reportada fuera de peligro.

El hospitalizado es Hilario Ayala Torres de 49 años de edad, quien dijo vivir en el fraccionamiento VIllas del Guadiana II de la capital. Conducía una camioneta Ford Lobo 2004 cuando ocurrió el fuerte percance.

El incidente se dio en el kilómetro 235 de la mencionada vía de comunicación a eso de las 19:00 horas, cuando el varón circulaba en dirección a la ciudad de Durango, con la intención de volver a su domicilio.

En el lugar ya mencionado, no muy lejos del distribuidor hacia la cabecera, perdió el control del vehículo y salió abruptamente del camino, lo que hizo que diera un par de volteretas y acabara a unos 30 metros de la carretera.

Por fortuna, otros automovilistas se dieron cuenta y descendieron para auxiliarlo, al tiempo que pedían apoyo de las autoridades, que fue brindado por personal de la Policía Municipal, Protección Civil y Seguridad Pública.

Al final, aunque se descartaron riesgos para su vida, Hilario fue trasladado al Hospital del IMSS de la ciudad de Durango para una valoración especializada.