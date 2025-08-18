Encontraron a una mujer muerta en su casa en el fraccionamiento Filadelfia

Gómez Palacio, Dgo.

Una mujer se convirtió en el caso 89 de muerte por autolesión en lo que va del año 2025 tras quitarse la vida en el municipio de Gómez Palacio; el caso 88 también había sido el de una fémina, como Contacto Hoy le informó.

El caso más reciente es el de la señora María de Jesús R., de 58 años de edad y domicilio en el fraccionamiento Filadelfia de la ciudad lagunera, lugar en el que ocurrió el deceso.

Fue el sábado cuando sus familiares llegaron a la casa en la que la víctima había pasado parte del día sin compañía y, al verla inconsciente víctima de una aparente autolesión, comenzaron a darle maniobras con la intención de animarla.

Al mismo tiempo se llamó al número de emergencias 911, pero cuando el personal médico arribó a la escena ya no era posible hacer nada, pues tenía un buen rato sin signos vitales.

La muerte de la señora María de Jesús es, además, el caso de fallecimiento por suicidio número 11 en el mes de agosto. Los restos de las víctimas fueron llevados al anfiteatro de la Vicefiscalía de La Laguna en Lerdo para la necropsia de ley.