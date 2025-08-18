Falleció tras un día de campo en la presa

Canatlán, Dgo.

Un hombre de 56 años de edad murió este domingo al ser víctima de una obstrucción de vías aéreas mientras comía carnitas. El desafortunado accidente ocurrió cuando se encontraba de día de campo junto a un amigo en una presa de Canatlán.

El occiso fue identificado como Joel Armando González, de 56 años de edad y su deceso fue confirmado por personal del Hospital Integral de Canatlán, al que fue llevado de urgencia en medio de la crisis.

Según el informe, el varón había acudido junto a un amigo a la presa Caboraca y ahí prepararon carnitas de cerdo, alimento que comenzó a desayunar.

Al comer una de estas se atragantó, por lo que al tiempo que su acompañante intentaba quitar la obstrucción, se pidió apoyo de paramédicos.

Estos llegaron e iniciaron maniobras, que mantuvieron a bordo de una ambulancia en la que lo llevaron al centro médico, donde por desgracia nada pudieron hacer para salvarlo.