Forzaron la entrada a un negocio de botanas

Durango, Dgo.

Uno o más delincuentes rompieron los candados e ingresaron a un negocio de botanas ubicado en el centro de la ciudad, pero por alguna razón, no se llevaron nada; el caso será investigado por la autoridad ministerial.

Fue este lunes por la mañana cuando, al llegar a un establecimiento que vende botanas de la marca HEBI, su encargada se dio cuenta de que los candados y un cristal habían sido dañados para ingresar.

Sin embargo, una vez que revisó el lugar, no se encontró faltante alguno; todo indica que los delincuentes iban por dinero pero, al no encontrar, no se molestaron en tomar algo más.

Al revisar cámaras de seguridad de un establecimiento contiguo de la avenida 20 de Noviembre, se descubrió que la irrupción ocurrió desde el pasado sábado.

Se recomendó a los afectados denunciar ante la Fiscalía General del Estado para que el caso sea investigado a detalle.