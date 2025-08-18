Identifican al hombre asesinado anoche en el bulevar Juan Pablo II

Durango, Dgo.

Es un hombre de 28 años de edad quien murió el domingo por la noche al ser víctima de una herida de bala en el rostro en la colonia José Revueltas, lesión que le fue propinada por un individuo solitario que se acercó y le disparó a quemarropa.

La víctima fatal es Alberth David Nájera Zúñiga de 28 años de edad, quien en vida tenía su domicilio en el fraccionamiento Acereros, en la zona norte de la capital del estado.

Los hechos ocurrieron a eso de las 20:30 horas del domingo, cuando la víctima realizaba limpieza en un local ubicado en la esquina del bulevar Juan Pablo II y la calle Silvestre Revueltas.

Repentinamente llegó el individuo mencionado y, sin mediar palabra, le disparó en la mejilla derecha, ocasionando su muerte de forma instantánea; luego, el agresor huyó a pie, aunque se cree que cerca lo esperaba un vehículo.

Tras la agresión, llegaron al sitio agentes policiacos y personal médico, que confirmaron que Alberth ya no tenía signos vitales, por lo que se dio paso a la intervención del Servicio Médico Forense.

Se desconocen, de momento, mayores datos del presunto agresor.