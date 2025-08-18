Lo detuvieron tras asaltar una “tiendita” en el fraccionamiento Sahop

Durango, Dgo.

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Durango, ha obtenido una sentencia de dos años de prisión en contra de José “C”, por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Además de la pena privativa de la libertad, el sentenciado deberá pagar una multa de 34 Unidades de Medida y Actualización (UMAS).

De acuerdo con la indagatoria, los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Sahop, en la ciudad de Durango, donde José “C” cometió un asalto utilizando un arma de fuego tipo revólver.

La sentencia fue obtenida por un juez del Sistema Penal Acusatorio (SJPA) en un procedimiento abreviado, luego de que el fiscal federal aportara las pruebas necesarias.

La FGR reitera su compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos federales. Además, invita a la ciudadanía a denunciar de forma presencial o anónima a través del correo electrónico [email protected], el teléfono 618-8290800, o en sus oficinas ubicadas en carretera Panamericana Durango-Parral km. 9.6, poblado La Tinaja.