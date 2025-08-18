Madre y su bebé de 8 meses mueren en una volcadura

Durango, Dgo.

Una mujer de 35 años de edad y su bebé murieron a causa de una volcadura ocurrida en el municipio de Mezquital; otros tres integrantes de la misma familia fueron trasladados a la ciudad de Durango para recibir atención médica.

Los fallecidos son la señora Juliana Bailón Carrillo, de 35 años de edad, y su pequeña hija H. A. B., de 8 meses de edad, cuyos cuerpos quedaron prensados dentro del vehículo siniestrado, una camioneta cerrada.

Los hechos ocurrieron cuando Édgar Arturo A. L., de 35 años (esposo de la adulta y padre de la niña) conducía una camioneta Ford de la línea Expedition modelo 2004 por la carretera Mezquital – Huazamota.

Al tomar una curva perdió el control porque se le salió un neumático y el vehículo dio al menos un par de volteretas, lo que causó lesiones tanto en él como en sus hijas Valeria, de 15 años, y Flor, de 8; por desgracia, cuando revisaron a Juliana y la bebé, ambas ya habían muerto.

Los lesionados fueron trasladados en ambulancia al hospital del ISSSTE en Durango, mientras que de los cuerpos sin vida se hizo cargo el agente del Ministerio Público para los procedimientos de rigor.