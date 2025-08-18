Pacientes exigen la reinstalación del director del CREE Oriente en Durango

Durango, Dgo.— Pacientes y usuarios del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) Oriente en Durango manifestaron su inconformidad tras el despido de su director, Alonso Hernández, quien fue separado del cargo el pasado jueves sin que hasta ahora se conozcan las causas de la decisión.

De acuerdo con los propios pacientes, no existían quejas en contra del directivo, ni de parte del personal ni de los usuarios del centro. Por el contrario, resaltaron que Hernández, además de desempeñar funciones administrativas, era también quien personalmente brindaba terapias de rehabilitación.

Hernández llevaba tres años al frente de la institución y, según expresaron los afectados, su salida deja un vacío importante tanto en la atención como en la confianza de quienes acuden diariamente al CREE Oriente.

Ante esta situación, los pacientes hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para que se analice el caso y se permita la reinstalación del director, al considerar que su permanencia garantizaba un servicio humano y profesional.