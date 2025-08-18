Programa “Salud Casa por Casa” beneficiará a casi 160 mil adultos mayores en Durango

Durango, Dgo., 16 de agosto de 2025. – Con el objetivo de acercar atención médica a la población de la tercera edad, la Delegación de Bienestar en Durango informó que el programa “Salud Casa por Casa” llegará a 159 mil adultos mayores en los 39 municipios del estado.

El esquema inició el pasado 9 de junio y, hasta la fecha, se han realizado más de 30 mil visitas domiciliarias por parte de médicos y brigadistas. Durante estas jornadas, el personal de salud realiza revisiones generales, chequeos de presión arterial y glucosa, así como canalizaciones a unidades médicas cuando se requiere atención especializada.

De acuerdo con la dependencia federal, actualmente existe una cobertura sólida en los municipios más grandes, y en las próximas semanas se reforzará la estrategia para abarcar también a las localidades alejadas, de difícil acceso, donde la atención médica suele ser limitada.

La delegación destacó que este programa no solo busca garantizar la prevención y detección oportuna de enfermedades, sino también ofrecer acompañamiento cercano a los adultos mayores, uno de los sectores más vulnerables de la población.

Con este avance, el programa “Salud Casa por Casa” se perfila como una de las acciones prioritarias para consolidar el bienestar y la salud preventiva en Durango, llevando los servicios directamente a la puerta de los hogares.