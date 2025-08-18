SÍ EU ADVIERTE DE DURANGO, ES POR ALGO: CMIC



Francisco Salazar Mendía, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), reconoció que las alertas que emite el gobierno de los Estados Unidos para no visitar Durango por el tema de inseguridad ahuyentan las inversiones.

Ante la reciente alerta que lanzó el Departamento de Estado del gobierno de Donald Trump sobre la peligrosidad de visitar ciertos estados de la República Mexicana, el entrevistado consideró que no solo ahuyentan la inversión, pueden hacer que quienes ya están aquí se vayan.

“Los ciudadanos no dicen nada o no se manifiestan por miedo, prefieren pensar que aquí no pasa nada. Pero si ellos, los Estados Unidos, lo dicen, debe ser por algo, debe haber algo complicado pasando en el estado. En algunas ocasiones la mayoría de lo que dicen resulta ser cierto”.

