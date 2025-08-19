Asesinan a balazos a Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño

Guadalajara, Jalisco

Ernesto Barajas, conocido como “El Barajas” y vocalista de la popular banda de regional mexicano Enigma Norteño, fue asesinado a tiros en la colonia Arenales Tapatíos, en Zapopan, Jalisco.

Los hechos ocurrieron la tarde de este martes, cuando el músico se encontraba dentro de una camioneta tipo pick-up.

Según los reportes preliminares, dos individuos a bordo de una motocicleta se aproximaron a una pensión de vehículos en la calle Francisco I. Madero, en el cruce con la calle Arenales.

Abrieron fuego contra el vehículo en el que se encontraban dos hombres y una mujer.

Como resultado del ataque, Barajas y otro hombre perdieron la vida en el lugar de los hechos.

La mujer que los acompañaba fue trasladada a un hospital en estado crítico.

Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer los motivos del ataque y dar con los responsables.

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad del segundo fallecido ni el estado de salud de la mujer.

Ernesto Barajas era una figura reconocida en el género de la música norteña, y su muerte ha conmocionado a sus seguidores y a la industria musical.

La banda Enigma Norteño, conocida por éxitos como “La Vida Ruina” y “Qué Bonito”, aún no ha emitido un comunicado oficial al respecto.