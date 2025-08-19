Chofer de un autobús murió atropellado frente a un Oxxo

Nombre de Dios, Dgo.

Un operador de un autobús de línea murió en Durango al ser víctima de un atropellamiento ocurrido en la carretera a Zacatecas, a la altura de Nombre de Dios; el percance ocurrió al descender por víveres a una tienda OXXO.

El fallecido fue identificado como Israel Chagala Abraján de 45 años de edad, quien era originario del municipio de San Andrés Tuxtla, en el estado de Veracruz, y trabajaba para la línea de camiones de pasajeros “Turistar”.

Fue durante la madrugada de este martes cuando la víctima descendió del camión Volvo que estacionó frente a la tienda OXXO ubicada en el kilómetro 238 de la carretera ya mencionada, con la intención de comprar alimentos.

Cuando ya regresaba, no se percató de la cercanía de una Nissan Urvan, conducida por el vecino de Río Dorado, Juan Francisco “N”, de 35 años, y este no pudo evitar el impacto.

Testigos solicitaron apoyo de los cuerpos de emergencia y poco después llegó personal de la Cruz Roja Mexicana de Nombre de Dios, que nada pudo hacer por la víctima, pues su deceso había sido instantáneo.

El conductor de la Urvan quedó detenido en lo que se deslindan responsabilidades, mientras que los restos de Israel quedaron bajo resguardo del Servicio Médico Forense.