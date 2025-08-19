Choque entre motos deja dos lesionados en blvd Domingo Arrieta

Durango, Dgo.

Dos personas resultaron lesionadas la tarde de hoy tras un choque entre dos motocicletas en el bulevar Domingo Arrieta, a la altura de la calle Juan Lira Bracho. Una de las lesionadas fue trasladada a la clínica número 1 del IMSS para recibir atención médica.

El accidente ocurrió cuando el conductor de una motocicleta marca Vento, identificado como Juan Guadalupe, de 20 años, intentó cruzar el bulevar sin percatarse de la motocicleta que se aproximaba.

La conductora de la segunda motocicleta, marca Suzuki, Patricia, de 39 años, no pudo esquivarlo y lo impactó, provocando que cayera y resultara con lesiones en la pierna, cadera y hombro derecho.

Al lugar de los hechos arribaron elementos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron los primeros auxilios a los lesionados. Los paramédicos trasladaron a la mujer a la clínica del IMSS para su valoración y atención.

De la escena quedó a cargo personal de la Dirección Municipal de Seguridad Pública para el deslinde se responsabilidades.