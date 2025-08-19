Deportan de EE.UU. a Julio César Chávez Jr.

Durango, Dgo
El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. fue deportado de Estados Unidos y detenido el lunes en México, de acuerdo con registros oficiales. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que su Gobierno fue informado de la deportación y que existía una orden de aprehensión en su contra en el país.
“Nos informaron que (Chávez Jr.) iba a llegar a México. (Aquí en el país) había una orden de aprehensión, eso se comunicó hace ya varias semanas cuando lo detuvieron allá (en Estados Unidos), una orden de aprehensión en México de la Fiscalía General de la República (FGR)”, dijo Sheinbaum.
El Registro Nacional de Detenciones indica que el boxeador fue aprehendido el lunes en los separos de la Policía Federal Ministerial en Hermosillo, Sonora. Fue trasladado a esa estación desde la garita “Dennis DeConcini”, ubicada en la frontera entre Sonora y Arizona.
A principios de julio, Chávez Jr. fue arrestado en California por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y se inició un proceso de deportación en su contra. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la detención se debió a presuntos vínculos con cárteles y otras infracciones.
El DHS señaló que Chávez Jr. ingresó a Estados Unidos con una visa de turista en agosto de 2023 que venció en febrero de 2024. Los funcionarios del DHS también afirmaron que el boxeador hizo declaraciones fraudulentas en su solicitud de inmigración y que tiene una orden de arresto activa en México por supuesta participación en el crimen organizado y tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos.
Tras su arresto en Estados Unidos, la FGR informó en un comunicado que Chávez Jr. tenía una orden de aprehensión desde marzo de 2023 y que se había iniciado el procedimiento para su entrega a México.