Dos jovencitos navajearon a otro de 16 años  en Villas del Guadiana VI

Durango, Dgo.

Un jovencito de 16 años resultó con heridas de gravedad después de ser agredido con un arma blanca por dos jóvenes en la calle Del Mercado, en el fraccionamiento Villas del Guadiana VI.

La víctima, identificada como Gilberto “N”, fue encontrada sobre el asfalto por agentes de la policía municipal que respondieron a un reporte al 911.

Según el afectado, dos jóvenes lo golpearon y uno de ellos le causó dos heridas con un cuchillo en la parte baja de la espalda.

Paramédicos de la Cruz Roja, a bordo de la unidad 128, llegaron al lugar para brindar los primeros auxilios y posteriormente trasladaron a Gilberto a la Clínica 1 del IMSS.

Se reporta que su estado de salud es delicado y el pronóstico es reservado debido a la gravedad de las lesiones.

Hasta el momento, no se ha logrado la detención de los agresores, quienes se dieron a la fuga y, según la víctima, residen en la colonia Octavio Paz.

Las autoridades continúan con las investigaciones para dar con los responsables.