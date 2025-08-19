Hablaba con sus amigos invisibles e insultaba a los peatones visibles

Durango, Dgo.

Policías municipales detuvieron a un sujeto de 27 años de edad que, intoxicado con alguna sustancia, caminaba por el centro de la ciudad insultando a transeúntes y sosteniendo un incomprensible diálogo con sí mismo.

El asegurado es Jonathan H., quien dijo tener su domicilio en el fraccionamiento Guadalupe, pero cuyo arresto se realizó en el bulevar Dolores del Río.

Fue el lunes por la tarde cuando el varón, que al parecer había ingerido marihuana y otras sustancia, comenzó a alzar la voz, de la nada, contra las personas que también caminaban por esa zona comercial.

Mientras lo hacía, se encontró con un par de policías municipales que notaron su conducta y lo abordaron; el individuo mostró también con ellos una actitud agresiva, por lo que procedieron a su arresto.

Entre sus cosas, le encontraron un par de cigarros ya confeccionados con marihuana, que fueron entregados como evidencia al Juez Cívico, que ordenó un arresto administrativo de 36 horas en una celda de la Dirección Municipal de Seguridad Pública.